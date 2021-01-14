Aralık ayında vaka sayısı yüzde 125 artmıştı! Hatay'da risk haritası yeşile dönmeye başladı

Koronavirüs vakalarının Aralık 2020'de yüzde 125 arttığı Hatay'da üst düzey önlemler alındı. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan kent sakinlerinin büyük bir bölümünün hafta içi de sosyal izolasyonu tercih etmesi ve hatta bazı esnafın kepenk kapatması sayesinde vakalar yüzde 15'e kadar düştü. Hastane yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 90'dan yüzde 55'e geriledi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, aldıkları önlemler için vatandaşlara teşekkür etti. Hastanelerdeki yükün azaldığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini kaydeden Hambolat, "Kasım sonu, aralık başında yaşadığımız pik sürecini gayet düzenli ve kontrol edilebilir bir seviyeye çekebildik. Bu tek dalga değildi, tekrardan bunlar yaşanabilir ki, ocak sonu, şubat başı, mart başı dikkatli olunması gereken zamanlar. Bu süreçleri yaşadığımız dönemde, biz insanların ne dedikleri ile değil, işimizle meşgul olmak" dedi.

'HATAY'I İZOLE TUTMA ŞANSIMIZ YOKTU'

Kentin yaşadığı koronavirüs dalgasını tsunamiye dönüşmeden, dalga kıranlarla hasarsız atlatmaya çalıştıklarını belirten Dr. Mustafa Hambolat, "Bu bir pandemik salgındır, bütün dünyayı etkilemiştir. Hatay'ı bundan izole tutma şansımız yoktu. Aldığımız tedbirlerin yerinde ve yeterli olduğunda, bir aylık bir süreç olmadan, o pik dönemini atlatmakla aslında kendimiz yaşamış olduk. Bu dönemde, kayıplarımız oldu mu, mutlaka oldu. Bu dönemde salgından vefat eden insanlarımız oldu mu, sağlık çalışanlarımız oldu mu, mutlaka oldu. Ama bu dönem bizim mücadele azmimizi ve gayretimizi, baltalamadan, hevesimizi ve şevkimizi kırmadan, mücadeleye devam etmemiz neticesinde şu anki rahat döneme geçme şansımız ortaya çıktı" diye konuştu.