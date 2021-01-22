22 Ocak 2021, Cuma
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Artvin’de ahır yangı: 27 küçükbaş hayvan telef oldu

merkeze bağlı Seyitler köyünde çıkan yangınında 27 küçükbaş hayvan yanarak telef olurken, 1 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Artvin’de ahır yangı: 27 küçükbaş hayvan telef oldu

merkeze bağlı Seyitler Köyü Çarbiyet Mahallesinde Nazım Özşeker'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Durumun İhbar edilmesi üzerine ekipleri bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında samanlık ve bitişiğindeki yanarak kullanılmaz hale gelirken, ahırdaki 27 küçükbaş hayvanda yanarak telef oldu.

Özşeker ailesine ait evde küçük çaplı da maddi hasar oluşurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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