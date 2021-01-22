Artvin’de ahır yangı: 27 küçükbaş hayvan telef oldu
Artvin merkeze bağlı Seyitler köyünde çıkan ahır yangınında 27 küçükbaş hayvan yanarak telef olurken, 1 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
YAŞAM İHA
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Durumun İhbar edilmesi üzerine Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında samanlık ve bitişiğindeki ahır yanarak kullanılmaz hale gelirken, ahırdaki 27 küçükbaş hayvanda yanarak telef oldu.