İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı geldi. İstanbul'a yeniden kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a önce yağmur ardından kar yağışının geri geleceği belirtildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte milyonlarca İstanbullunun merak ettiği sorunun cevabı.
İstanbul'a yeniden kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları sağanak yağmur ve kar yağışları için uyardı. İstanbulluların "ne zaman kar yağacak?" sorusu cevap buldu.
Meteoroloji İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı.
22 OCAK CUMA GÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'a kar bekleyenler kısa bir süre bekleyecek. Yapılan açıklamada cuma günü Türkiye'de genel olarak kar yağışı beklenmiyor.
23 OCAK CUMARTESİ
24 OCAK PAZAR
25 OCAK PAZARTESİ
26 OCAK SALI
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? İŞTE O TARİH
Yeni haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların yurdun batısına yağış getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor.
Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar kar yağışına ilişkin bilginin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.
İstanbul'a 28 ocak'ta kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu (22 - 28 Ocak 2021) verilerine göre;
TURUNCU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre; Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Samsun için zirai don sarı uyarısı yapıldı.
MARMARA'DA SON DURUM
Marmara'da, Çanakkale tarafları daha bulutlu, sonraki günlerde hafif yağmur da olacak. Sıcaklık biraz arttı. Edirne 10, Sakarya 8 derece. Pazardan sonra daha kuvvetli yağışlar var.
İstanbul biraz bulutlu, 11 derece.
Ankara puslu, sıcaklık arıyor, gece -7, öğle 4 derece.
İç anadolu'da don devam ediyor.