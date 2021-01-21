TURUNCU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre; Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Samsun için zirai don sarı uyarısı yapıldı.