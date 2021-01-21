Son dakika: Gülistan Doku davasında flaş gelişme!
Son dakika haberleri... 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku davasında bir polis memuru meslekten ihraç edildi. İhracı gerçekleşen polis memurunun Gülistan Doku'nun kaybolmasında şüpheli olan eski sevgili Z.A.'nın üvey babası olduğu ortaya çıktı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasından sorumlu tutulan eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polis memuru olan üvey babası meslekten ihraç edildi.
Gülistan Doku'nun kaybolmasından sorumlu tutulan Z.A.'nın üvey babası hakkında dava açılmıştı. Tunceli'de görev yapan polis memuru E.Y., kamu görevlisi sıfatıyla genç kız hakkında elde ettiği bilgileri paylaşmakla suçlanıyordu.
Sosyal medya hesaplarında yapılan incelemenin ardından E.Y. meslekten ihraç edildi. E.Y.'nin eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında da sosyal medyada övücü ifadeler kullandığı belirtildi.
ADIM ADIM GÜLİSTAN DOKU OLAYI
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'tan itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine çalışmalara son verilmişti.
Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de ise yeniden başlatılmıştı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Tunceli Valiliğinin talimatıyla yeniden başlatılan arama faaliyetleri günlerce sürdürüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında ekipler 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde aramalar gerçekleştirdi.
Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalar kapsamında 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.
Baraj gölünde, kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde su altı ve üstünde arama yapan ekiplerin, çalışmalardan netice alamaması üzerine kayıp genç kızı söz konusu barajda arama faaliyetlerinin sonlandırıldığı öğrenildi.
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