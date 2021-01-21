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Muğla'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 20 metre çekildi! Açıklama geldi

'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Muğla'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 20 metre çekildi! Açıklama geldi

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü 'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Önsoy, bölgede mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi.

Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir." dedi.

Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.



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