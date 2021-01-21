Muğla'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 20 metre çekildi! Açıklama geldi
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir" dedi.
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Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, bölgede mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi.
Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir." dedi.
Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.