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Bursa’da buzlu yolda düşen baba kucağındaki kızını böyle kurtardı

’da önceki gün saat 9.30 sıralarında merkez ilçesi ’nde buzlu yolda dengesini kaybederek kucağındaki kızıyla birlikte düşerken bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren baba kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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üzerinde bulunan bir otoparka aracını bırakan bir vatandaş kucağındaki kızıyla otoparkın çıkışına yürüdüğü sırada soğuk hava etkisiyle buzlanan yolda dengesini kaybetti.

Dengesini sağlamak için çaba gösteren vatandaş, düştüğü sırada kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak korumaya çalıştı.

Bebeğinin zarar görmemesi için refleks gösteren ve kendisini sırt üstü yere bırakarak kızını yaralanmaktan kurtaran babanın çabası güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan baba ve kızı olayı yaralanmadan atlattı.

Olay anında ekrana yansıyan bir kare

Bursa’da buzlu yolda düşen baba kucağındaki kızını böyle kurtardı BURSA’DA BUZLU YOLDA DÜŞEN BABA KUCAĞINDAKİ KIZINI BÖYLE KURTARDI

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