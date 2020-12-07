Sivas'ta Serpincik Göleti'nde su 25 metre çekildi

Şu an suyun üzerinde en ufak bir oynama bile yok. Normalde bu mevsimlerde kar yağardı. Şimdi kar bile yağmıyor. Su bayağı aşağı seviyelerde. Normalde bu zamanlarda suyun tahliye olduğu yerden oluk oluk akması gerekiyordu. Şu an hiçbiri yok. İnsanlar doğaya çıkmaya başladı, dediler.