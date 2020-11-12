Batman'da baraj suyu çekilince binlerce balık telef oldu

Güneş, "Ilısu Baraj göletinde yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, o kadarının da telef olmak üzere olduğunu duyduk. Canlıları korumak insan olarak hepimizin görevidir. Yetkililerden de isteğimiz, bu tür olaylar karşısında biraz daha duyarlı olmalarıdır. Bir an önce bu duruma müdahale edilip telef olmak üzere olan balıkların kurtarılması gerekir" diye konuştu.