"30 YILDIR İBRAHİM DİYE BİLİYORDUK, ADI ATAKAN'MIŞ"

Bir başka mağdur mahalle sakini ise, "30 yıldır burada oturuyoruz, adını Hacı İbrahim diye biliyorduk ama ismi Atakan'mış. İyi bir esnaftı. Ağabey, kardeş gibiydik. En son sıkıntı oldu, millet baskı yaptı oraya paramızı alacağız diye. Millete söz verdi. 'Haziranın 25'inde herkesin parasını vereceğim' dedi.