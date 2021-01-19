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Son dakika: Kadıköy'de yaşlı kadına dehşeti yaşatan bakıcı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre 'de uyruklu bir kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına hem fiziki hem de psikolojik şiddet uyguladığı belirlendi. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının cama çıkarak, “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görüldü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özbekistan uyruklu bakıcı gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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'de, uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bakıcı R.R. gözaltına alındı.



Olay geçtiğimiz günlerde Ortabahar Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

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