Kadıköy'de bakıcı dehşeti! Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.