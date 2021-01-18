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Kadıköy'de bakıcı dehşeti! Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı

'de uyruklu bir kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına hem fiziki hem de psikolojik şiddet uyguladığı belirlendi. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının cama çıkarak, “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Kadıköy'de bakıcı dehşeti! Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı

'de uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Kadıköy'de bakıcı dehşeti! Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı KADIKÖY'DE BAKICI DEHŞETİ! YAŞLI KADININ YARDIM ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy 'de meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.

Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.

Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının 'ne polisi ya jandarmaya göster diyerek dalga geçtiği yer alıyor.

Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının "burada beni dövüyorlar" diyerek yardım istediği görülüyor.

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