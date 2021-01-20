Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı! Bartın'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı gece de devam etti. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Kent merkezinde 80 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda temizlik çalışması yaptı. Yağan karla birlikte Ulus ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. İlçeye bağlı Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinde ağaçların, tellerin üzerine devrilmesi sonucu çok sayıda köye elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi için kente çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Kar yağışının devam ettiği kentte valilik, devlet kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 3 gün idari izin verdi.