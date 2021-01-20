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Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı! Bartın'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı

'da 3 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezinde kar kalınlığını 80 santimetreye ulaştırırken 150 köy yolu da ulaşıma kapandı. Çok sayıda yerleşim yerine elektrik verilemezken, günlük yaşam da olumsuz yönde etkilendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı! Bartın'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı gece de devam etti. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Kent merkezinde 80 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda temizlik çalışması yaptı. Yağan karla birlikte Ulus ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. İlçeye bağlı Kozcağız, ve beldelerinde ağaçların, tellerin üzerine devrilmesi sonucu çok sayıda köye elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi için kente çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Kar yağışının devam ettiği kentte valilik, devlet kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 3 gün idari izin verdi.



150 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle kentte, 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



ACİL HASTALAR İÇİN PALETLİ AMBULANSLAR DEVREYE GİRDİ

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle bölgesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri hastalara ulaşmak için paletli ambulanslarını kullandı. Ekipler zaman zaman köylerdeki hastalara ulaşmak için yürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler yola devrilen ağaçları da temizledi. Sağlık ekipleri 24 saat aralıksız hastalara ulaşmak için çaba sarf ediyor.

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