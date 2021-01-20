Diyarbakır’da hastanede erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince kalbine sıktığı kurşunla intihar etti
Diyarbakır’da Derman B. İsimli kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenince kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
YAŞAM İHA
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Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.