20 Ocak 2021, Çarşamba
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Diyarbakır’da hastanede erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

’da . İsimli , geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenince kalbine sıktığı kurşunla etti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen ., hastane koridorunda haberi aldı.

Sandalyeye oturan , çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip etti.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da hastanede erkek arkadaşının öldüğünü öğrenince kalbine sıktığı kurşunla intihar etti DİYARBAKIR’DA HASTANEDE ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE KALBİNE SIKTIĞI KURŞUNLA İNTİHAR ETTİ

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