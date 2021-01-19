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Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı sonrası 448 köy yolu ulaşıma kapandı

’in yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle 6 ilde, 448 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı sonrası 448 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte başlayan kar yağışı sürüyor. Bölgede, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 448 köy yolu, ulaşıma kapandı. Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.



Kar yağışıyla bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu.

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