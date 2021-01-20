Bursa’da sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kameraya yansıdı
Bursa'da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi. O anlar anbean kameralara yansıdı.
YAŞAM İHA
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Bursa'da son bir haftada etkili olan kar yağışı sonrası yollar sıcaklığın eksi derecelere düşmesinin ardından buz pistine döndü.
Dik bir yokuşta yolun buzlanması sonucu kayan araçlar, yolun sonunda park halinde duran kamyonete çarparak durabildi.
O anlar ise kameralara anbean yansıdı.