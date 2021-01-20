20 Ocak 2021, Çarşamba
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Bursa’da sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kameraya yansıdı

'da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi. O anlar anbean kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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'da son bir haftada etkili olan kar yağışı sonrası yollar sıcaklığın eksi derecelere düşmesinin ardından buz pistine döndü.

Dik bir yokuşta yolun buzlanması sonucu kayan araçlar, yolun sonunda park halinde duran kamyonete çarparak durabildi.

O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olay yerinden bir kare

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