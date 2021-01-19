İstanbul’da bakıcının şiddetine maruz kalan yaşlı kadının ablası: Beni de döverler diye korkuyorum
Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bakıcının yaşlı kadına uyguladığı şiddettin görüntüleri şoke etmişti. Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası, “Beni de döverler diye korkuyorum. Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler.” ifadelerini kullandı.
Yaşlı kadının ablası konuştu. 87 yaşındaki yaşlı kadın, "Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. 'Kızım şunu getir, kızım bunu getir' der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah'a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek" dedi.
'BENİ DE DÖVERLER DİYE KORKUYORUM'
Bakıcıyı hemen gönderdiklerini söyleyen yaşlı kadın, "Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler. Ben korkuyorum yavrum. Ben 87 yaşımdayım. Devamlı kardeşimde kalmıyorum. Ara sıra geliyorum. Ama ona çok hakaret ettiler.
Bakıcıyı internet üzerinden bir şirketten bulduklarını biliyorum. Görüntülerde de sürekli cinsel tacizde bulunuyorlardı" diye konuştu.
'BAĞRIŞLARINI DUYUYORDUK'
Şiddete uğrayan mağdur kadının komşusu ise, "Birkaç gün boyunca yüksek sesli bağrışlarını duyduk. Hırpalanma şeklinde. Son 1 haftadır bayağı yoğunlaştı" dedi.