İstanbul’da bakıcının şiddetine maruz kalan yaşlı kadının ablası: Beni de döverler diye korkuyorum

Yaşlı kadının ablası konuştu. 87 yaşındaki yaşlı kadın, "Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. 'Kızım şunu getir, kızım bunu getir' der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah'a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek" dedi.