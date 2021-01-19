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Elazığ'da kar nedeniyle buz tutan yokuşta kayan TIR eve girdi: 1 yaralı

’da öğle saatlerinde Mahallesi Lami Karaağaç Sokak'ta yokuştan inerken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan , tek katlı eve girdi. Kaza sırasında evdekilerin başka odada olması faciayı önledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Elazığ'da kar nedeniyle buz tutan yokuşta kayan TIR eve girdi: 1 yaralı

yönetimindeki 21 AAH 719 plakalı , yokuştan inerken, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tek katlı müstakil eve çarptı. TIR, evin bir odasına girdi. Kazada sürücü Çelik yaralandı.

Çarpma sırasında evdekiler, başka bir odada olmaları nedeniyle yara almadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Çelik, ilk müdahalenin ardından, 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çelik'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

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