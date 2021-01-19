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Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'de kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın sonrası ajanslara düşen ilk görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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- otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler KATLİAM GİBİ KAZA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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