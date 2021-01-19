Son dakika: İstanbullular dikkat: Korkutan harita! Kar yağışı sonrası ortaya çıktı
Son dakika haberine göre İstanbul'u vurup geçen kar yağışı bugün itibarıyla etkisini kaybetti. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredecek. Doğu'da ise yağışlar ve soğuk hava kendisini hissettirmeye devam edecek. İstanbul'da ise kar yağışı artık beklenmiyor. İstanbul'u bekleyen tehlike bambaşka... Paylaşılan harita korkuttu. İşte detaylar...
İstanbul'da cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı, kentin birçok noktasında etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı bugün itibarıyla sona ererken, zemin sıcaklıkları korkuttu.
SICAKLILAR MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Konya, Niğde, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Hatay merkez ve güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu eksi 2
İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 3
İzmir: Az bulutlu 7
Adana: Çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2