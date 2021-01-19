Son dakika: İstanbullular dikkat: Korkutan harita! Kar yağışı sonrası ortaya çıktı

SICAKLILAR MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Konya, Niğde, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.