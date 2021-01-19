19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbullular dikkat: Korkutan harita! Kar yağışı sonrası ortaya çıktı

Son dakika: İstanbullular dikkat: Korkutan harita! Kar yağışı sonrası ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul'u vurup geçen kar yağışı bugün itibarıyla etkisini kaybetti. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredecek. 'da ise yağışlar ve soğuk hava kendisini hissettirmeye devam edecek. İstanbul'da ise kar yağışı artık beklenmiyor. İstanbul'u bekleyen tehlike bambaşka... Paylaşılan harita korkuttu. İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbullular dikkat: Korkutan harita! Kar yağışı sonrası ortaya çıktı

İstanbul'u ve 'nin birçok ilini vuran kar yağışı, batı bölgelerini terk edecek. 'da ise yağışlar ve soğuk hava kendisini hissettirmeye devam edecek. İstanbul'u bekleyen tehlike ise başka... İşte haritadaki o detay:

İstanbul'da cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı, kentin birçok noktasında etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı bugün itibarıyla sona ererken, zemin sıcaklıkları korkuttu.

BUZLANMAYA DİKKAT!
Hava sıcaklığı bugün ve yarın sabah saatlerinde -2 ve -3 dereceye kadar düşeceğinden vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmaları şart. İstanbul'da perşembeden itibaren hava sıcaklığının artması cuma, cumartesi günleri 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

'da ise yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda dikkatli olmaları gerekiyor. 'de de cumaya kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklık perşembe ve cuma 13 dereceye kadar çıkacak. Yağmur bir süre daha devam edebilir."

SICAKLILAR MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu , Batı ve kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, ve 'nın kuzey kesimleri, , , , çevreleri ve 'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Hatay merkez ve güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu eksi 2

İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 3

İzmir: Az bulutlu 7

Adana: Çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
19 Ocak İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji'dan son dakika İstanbul hava durumu açıklaması 19 OCAK İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ'DAN SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: 4 il hakkında flaş don uyarısı yapıldı! Kar yağışı devam edecek mi? METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI: 4 İL HAKKINDA FLAŞ DON UYARISI YAPILDI! KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA TARİH VERDİ! ETKİSİNİ YİTİRMESİNİ BEKLİYORUZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA