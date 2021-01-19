19 Ocak İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji'dan son dakika İstanbul hava durumu açıklaması

Son dakika... İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Cumartesi günü başlayan ve dün akşam etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle bir yandan mutluluk yaşayan İstanbullular, bir yandan da soğuk hava ve yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da kar yağışı etkisini yitirecek. 19 Ocak Salı günü çok bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük -5 en yüksek 3 derece olacak. 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü çok bulutlu hava etkili olacak.