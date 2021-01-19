19 Ocak İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji'dan son dakika İstanbul hava durumu açıklaması
Son dakika... İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Üç gün önce bazı ilçelerde başlayan ilerleyen saatlerde kentin tamamında devam eden kar yağışı, dün akşam etkisini yitirdi. Yağış nedeniyle İstanbul'da yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul halkı yağışların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji tarafından İstanbul'da beklenen yağışlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, 19 Ocak İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Cumartesi günü başlayan ve dün akşam etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle bir yandan mutluluk yaşayan İstanbullular, bir yandan da soğuk hava ve yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu...
İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da kar yağışı etkisini yitirecek. 19 Ocak Salı günü çok bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük -5 en yüksek 3 derece olacak. 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü çok bulutlu hava etkili olacak.
METEOROLOJİ'DEN ZİRAİ DON UYARISI
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece saatlerinde başlayacak olan zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini bildirdi.
Başta zirai faaliyetlerine devam eden üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ BUZLANMA UYARISI
İstanbul Valiliği'nden bugün için kuvvetli buzlanma uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, kar yağışının dün akşam saatlerinde etkisini yitirdiği belirtilerken, bazı ilçelere ölçülen kar kalınlıkları açıklandı.
İstanbul Valiliği'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre; İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, 18 Ocak'ta öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor. Bugün (19.01.2021 Salı günü) İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor." denildi.
"KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI"
Valiliğin açıklamasında buzlanma ve don uyarısı yapılarak, "Salı günü sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
ÇATALCA 19 SANTİMETRE KAR
Valiliğin açıklamasında bu sabah saat 09.00 itibarıyla bazı noktalarda ölçülen kar kalınları da paylaşıldı. Buna göre, Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçüldü.
TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZIN EKİPLERİ GÖREV BAŞINDADIR
Açıklamada devamında karla mücadele verileri paylaşılarak, "Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce; Sorumluluk alanındaki 4.079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15.000 ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32.000 ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır." denildi.