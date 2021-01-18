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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: 4 il hakkında flaş don uyarısı yapıldı! Kar yağışı devam edecek mi?

3. Bölge Müdürlüğü tarafından , , ve için zirai don uyarısında bulunuldu. Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Bu hafta boyu hava nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi?

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: 4 il hakkında flaş don uyarısı yapıldı! Kar yağışı devam edecek mi?

, , ve için zirai don uyarısında bulunuldu.

3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam itibarıyla başlaması beklenen zirai don olayının 3 gün sürmesi bekleniyor.

Zirai don olayının tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Bursa, Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te orta şiddette, bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli derecede görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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SALI


ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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