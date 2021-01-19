İzmir’de sanal çapkın kocanın tuzağına düştü! Mesajlar başını yaktı

'KONTROLÜMÜ KAYBETTİM'

Sanal çapkın Ş.A. da kadınla bulaşacağını zannederek bu teklifi kabul etti. İkili Kaymakamlık binasının yakınlarında buluşmaya kara verdi. Ancak Ş.A. buluşma yerine geldiğinde onu bir sürpriz bekliyordu. Karşısında beklediği kadın yerine kocası Y.A'yı gören Ş.A. ne yapacağı şaşırdı. Öfkeli koca ve çapkınlık yapan adamın arasında tartışma çıktı.