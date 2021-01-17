17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı birçok ilde köy yollarına gidişlerin kapanmasına neden oldu. Kar yağışına teslim olanlar illerden 'ta ta 177 köy yolunun kapandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
Sivas'ta 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, 9 adet bıçaklı kamyon ve 61 personelle 177 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden bu yana 565 köy yolunu ulaşıma açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA