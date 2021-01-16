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SON DAKİKA HABERİ | Balıkesir- Savaştepe karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

SON DAKİKA HABERİ... 'in ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla trafiğe kapandı. Bölgede, ayrıca yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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'nin birçok bölgesinde etkili olan , 'de de öğle saatlerinde başladı.

Kar nedeniyle çok sayıda araç, - Balıkesir kara yolunda mahsur kaldı.

Araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına 'ne ait ekipler koştu.

Ekipler, iş makinaları ile yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede, ayrıca yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başlandı.

Öte yandan Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe ile bağlantısı kesildi.

Başta Savaştepe ilçesi olmak üzere, , , ve ilçelerinde çok sayıda kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu ve ilçelerle bağlantısının kesildiği öğrenildi.

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İlçe belediyeleri ve 'ne ait iş makinalarıyla kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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