16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

’da dini nikahlı oldukları öğrenilen çift birbirlerini karşılıklı olarak bıçakladı. Ağır yaralanan çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL
Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, 'da bir süredir dini nikahlı olarak yaşadıkları öğrenilen (45) ve (37) arasında tartışma çıktı. Çiftlerin birbirine karşı bıçakla saldırdığı olayda ağır yaralanan karı koca çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Acil Servisine kaldırıldı. Ancak her ikisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dini nikahlı çiftin cenazeleri otopsi için Morguna kaldırılırken, olayın yaşandığı evde polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı.

Polis ekipleri delil arama çalışması yaparken, Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA