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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kar paylaşımı: "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..."

Başkan Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç yıl öncesinden bir hatırası..." notunu düşerek kar eşliğinde yürüyüş yaptığı bir anın fotoğrafını paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kar paylaşımı: Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası...

Başkan Erdoğan resmi Telegram hesabından ülke genelinde başlayan kar yağışına yönelik paylaşımda bulundu.

KAR HATIRASI

Erdoğan kar yağarken yürüyüş yaptığı bir görseli "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..." notuyla paylaştı.

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