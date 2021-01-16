Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kar paylaşımı: "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..."
Başkan Erdoğan resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..." notunu düşerek kar eşliğinde yürüyüş yaptığı bir anın fotoğrafını paylaştı.
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Başkan Erdoğan resmi Telegram hesabından ülke genelinde başlayan kar yağışına yönelik paylaşımda bulundu.
KAR HATIRASI
Erdoğan kar yağarken yürüyüş yaptığı bir görseli "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..." notuyla paylaştı.