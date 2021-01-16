16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karda yürürken düşmemek için dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus! Uzman isim A Haber'de açıkladı

Karda yürürken düşmemek için dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus! Uzman isim A Haber'de açıkladı

Kar 'a yüzünü gösterdi. Olası sakatlanmalara karşı buz tutan ve kayganlaşan yollarda nasıl yürünmesi gerektiği de gündeme geldi. Peki karlı yollarda yürümenin kuralları neler? Uzman isim 'de karda ve buzda düşmeden yürümek için 5 altın kuralı vatandaşlarla paylaştı. İşte karlı havalarda yürürken en çok dikkat edilmesi gereken o hususlar...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Azboy, ekranında vatandaşlara önerilerde bulundu.

*Eller yürürken boşta olmalı.

*Eller ceplerde olmamalı

*Yokuş yukarı iner/çıkarken kısa adımlar atmalıyız.

*Yazın giyilen ayakkabılarımızı kullanmamalıyız.

*Tabanı tırtıklı kaymamızı engelleyecek ayakkabılar giymeliyiz.

En çok düşmelere bağlı kırılma ve burkulmalarda el bileği burkulmasının görüldüğünü söyleyen Azboy, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Karda yürürken düşmemek için dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus! Uzman isim A Haber'de açıkladı KARDA YÜRÜRKEN DÜŞMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 ÖNEMLİ HUSUS! UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA