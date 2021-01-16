16 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: AFAD açıkladı! Malatya'da 4 saatte 4 deprem oldu

Son dakika haberine göre son verileri açıkladı. 'da 4 saat içerisinde en büyüğü 3.4 büyüklüğünde olan 4 oldu. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: AFAD açıkladı! Malatya'da 4 saatte 4 deprem oldu

AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesi Aktarlı mevkiinde saat 04.37'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından ise Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesinde saat 04.54'te 2.2 büyüklüğünde, Arguvan ilçesinde saat 08.09'da 2.1 büyüklüğünde, Pütürge ilçesinde saat 08.46'da 1.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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