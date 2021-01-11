11 Ocak 2021, Pazartesi
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Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; ’da gece saatlerinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkezine en yakın yerleşim biri ise Çevrimtaş köyü oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 01.28 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.

Depremin merkezine en yakın yerleşim biri ise Çevrimtaş köyü oldu.

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