Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Elazığ’da gece saatlerinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezine en yakın yerleşim biri ise Çevrimtaş köyü oldu.
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 01.28 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.
Depremin merkezine en yakın yerleşim biri ise Çevrimtaş köyü oldu.
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