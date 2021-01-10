Son dakika: Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem I Türkiye'de son depremler

"GEÇMİŞ OLSUN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.