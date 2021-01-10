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Son dakika: Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem I Türkiye'de son depremler

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada merkezi 'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldiği açıklandı. Depremin 12.81 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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tarafından yapılan açıklamada merkezi 'nın Kalecik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldiği açıklandı. Depremin 12.81 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi ANKARA'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! PROF.DR. ŞÜKRÜ ERSOY DEĞERLENDİRDİ

BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDELER

Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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