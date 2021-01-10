Son dakika: Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem I Türkiye'de son depremler
Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan açıklamada merkezi Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 12.81 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
VALİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
"GEÇMİŞ OLSUN"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDELER
Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.