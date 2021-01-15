Son dakika: İzmir Seferihisar'da korkutan deprem | 2020 son depremler...

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 20.20'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.97 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.