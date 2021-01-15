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Son dakika: İzmir Seferihisar'da korkutan deprem | 2020 son depremler...

haberi... Denizi'nde 'in ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 20.20'de 'in ilçesi açıklarında 6.97 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçti.

Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Denizi, 17.50 km.

Seferihisar (Izmir) Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10

TSİ Enlem : 37.8676 N Boylam : 26.9310 E Derinlik : 6.97 km

2020 SON DEPREMLER...

2020 SON DEPREMLER...

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