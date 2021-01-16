İstanbullulara A Haber canlı yayınında müjdeyi verdi! "Doya doya kar topu oynayacaklar"

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Yağış etkisini ne zaman kaybedecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayında bu sorulara yanıt verdi. Tek, İstanbullulara bir de müjde vererek "Pazar sabahı itibariyle İstanbullular doya doya kar topu oynayabilecek" dedi.

İstanbul'un genelinde karla karışık başlayan yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun kar yağışına döneceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, vatandaşların doya doya kar topu oynayacağı bir yağış beklendiğini söyledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

20 cm beklenen yağışın İstanbul'un bazı bölgelerinde 30 cm olabileceğine dikkat çeken uzman isim, yağışın pazartesi günüde devam edeceğini salı gününden itibaren ise etkisini azaltacağını ifade etti.

YAĞIŞLARI 100 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Kandilli Rasathanesi'nin ocak ayı 100 yıllık ortalama yağış oranın 107 kilogram olduğunu söyleyen Tek, bunun bu ay sonuna kadar aşılacağını ortalamanın üzerinde yaklaşıl 130-135 kg bir yağış beklendiğini söyledi. Barajlardaki kurallık açısından yağışların büyük faydası olacağını ve yaz aylarına bu açıdan biraz daha rahat girileceğini belitti.