İstanbul’da baskın yapılan çiğ köfteci berber çıktı
Esenyurt'ta Mandıra Caddesi'nde kısıtlama günü açık olduğu tespit edilen bir kuaföre baskın düzenlendi. Çiğ köfteciden kapı açılarak girildiği belirlenen kuaförde çalışan kişi tıraş etmeye devam ederek, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda" diye konuştu.
YAŞAM DHA
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Ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.
Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.
Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğköfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.
Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti.
İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.