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Haberler Galeri İstanbul'un rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu

İstanbul'un rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok noktasında etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen kimi vatandaşlar unuttu. Kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Giriş Tarihi: 16.01.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 19:30
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İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
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İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
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İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
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  • 54
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
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  • 54
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu
İstanbul rengi beyaz! Kar yağışı ile birlikte megakentte güzel manzaralar oluştu