16 Ocak 2021, Cumartesi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle beton mikseri devrildi | A Haber olay yerinde

'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Yollar beyaza bürüdü. 'de beton mikserinin hakimiyetni kaybeden sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası ekibi olay yerindeki son durumu canlı yayında aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Sultagazi'de yaşanan kaza sonrası son durumu canlı yayında aktardı. Ulak, beton mikserinin karla kaplanan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrildiğini aktardı.

Sürücileri gizli buzlanma konusunda uyaran Ulak, dikkatli olunması konusunda uyardı.

İşte kaza yerinden A Haber kamerasına yansıyan o görüntüler;

İstanbulda etkili olan kar yağışı nedeniyle beton mikseri devrildi | A Haber olay yerinde Video İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ | A HABER OLAY YERİNDE...
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