15 Ocak 2021, Cuma
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İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı? Kar yağışları etkili oldu mu? | İşte barajlardaki son durum

Son dakika haberi... 'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını hızla artırıyor. Baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. Kentte başlayan kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı? Kar yağışları etkili oldu mu? | İşte barajlardaki son durum

'da hafta sonundan beri aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,85 seviyesindeydi. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 6 günde 9 puan artış kaydetti.

KAR YAĞIŞI DA ARTIRACAK

Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı. Bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıklı kar yağışları bekleniyor.

SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN NASIL ETKİLEDİ?

Gün gün baraj doluluk oranları:

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

15 Ocak: Yüzde 28,03

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

15 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları...

İstanbul'daki baraj doluluk oranı artmaya başladı! Gözler kar yağışında | Baraj doluluk oranlarında son durum İSTANBUL'DAKİ BARAJ DOLULUK ORANI ARTMAYA BAŞLADI! GÖZLER KAR YAĞIŞINDA | BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM
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