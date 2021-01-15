KAR YAĞIŞI DA ARTIRACAK

Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı. Bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıklı kar yağışları bekleniyor.