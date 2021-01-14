İstanbul'daki baraj doluluk oranı artmaya başladı! Gözler kar yağışında | Baraj doluluk oranlarında son durum
Son dakika haberi... İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını arttırdı. Baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükselerek iki ayın zirvesine çıktı. Son 5 günde 7 puan artış görülürken, önümüzdeki günlerde kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da hafta sonundan bu yana aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı.
İKİ AYIN ZİRVESİNDE
İstanbul'da hafta sonundan bu yana aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı.
9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 5 günde 7 puandan fazla artış kaydetti.
İKİ AYIN ZİRVESİNDE
Son yağışlarla baraj doluluğu Kasım 2020'deki yüzde 27,26 seviyesine de yaklaşmış oldu. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,51 seviyesindeydi.
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yarından itibaren 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının da barajlardaki doluluğu artırması bekleniyor