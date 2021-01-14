İstanbul'da hafta sonundan bu yana aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı.



9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 5 günde 7 puandan fazla artış kaydetti.