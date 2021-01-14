14 Ocak 2021, Perşembe
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İstanbul'daki baraj doluluk oranı artmaya başladı! Gözler kar yağışında | Baraj doluluk oranlarında son durum

Son dakika haberi... 'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını arttırdı. Baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükselerek iki ayın zirvesine çıktı. Son 5 günde 7 puan artış görülürken, önümüzdeki günlerde kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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İstanbul'daki baraj doluluk oranı artmaya başladı! Gözler kar yağışında | Baraj doluluk oranlarında son durum

'da hafta sonundan bu yana aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı.

9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 5 günde 7 puandan fazla artış kaydetti.

İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Son yağışlarla baraj doluluğu 'deki yüzde 27,26 seviyesine de yaklaşmış oldu. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,51 seviyesindeydi.



Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yarından itibaren 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının da barajlardaki doluluğu artırması bekleniyor



SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN NASIL ETKİLEDİ?

Gün gün baraj doluluk oranları:

9 Ocak: Yüzde 19,16

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

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