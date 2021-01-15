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İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı? Kar yağışları etkili oldu mu? | İşte barajlardaki son durum

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 13:57
Güncelleme:15.01.2021 15:14
Son dakika haberi... İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını hızla artırıyor. Baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. Kentte başlayan kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İstanbul'da hafta sonundan beri aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,85 seviyesindeydi. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 6 günde 9 puan artış kaydetti.

KAR YAĞIŞI DA ARTIRACAK

Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı. Bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıklı kar yağışları bekleniyor.

SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN NASIL ETKİLEDİ?

Gün gün baraj doluluk oranları:

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

15 Ocak: Yüzde 28,03

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