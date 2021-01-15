15 Ocak 2021, Cuma
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Taksim’de bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada! Ekipler ceza kesti

’da bulunan 'nda simit satıyormuş gibi yapan genç, bayılma numarasıyla vatandaşlardan para topladı. Durumdan şüphelenen bölgedeki 'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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'nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı.

O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.

Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı.

Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

Durumdan şüphelenen bölgedeki 'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

Taksim’de bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada! Ekipler ceza kesti TAKSİM’DE BAYILMA NUMARASIYLA DUYGU SÖMÜRÜSÜ KAMERADA! EKİPLER CEZA KESTİ

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