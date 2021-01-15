Sivas’ta yasağa rağmen açık kahvenin sahibi ile kağıt oynayan 12 kişiye para cezası

Kent merkezindeki Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan kahvede, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri kabul edildiği belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerine polis ekiplerince kahveye yapılan baskında 12 kişi, kağıt oyunu oynarken yakalandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan iş yeri sahibine 3 bin 150, 12 müşteriye ise 854'er lira olmak üzere toplam 13 bin 398 lira ceza uygulandı.