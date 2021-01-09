Türkiye'de bütün SMA’lı çocuklara ilaç veriliyor! Avrupa hasta seçiyor

SMA Tip 1 için 2017 Temmuz'undan itibaren Nusinersen Sodyum adlı ilacı kullanıyoruz. Tüm dünyayla aynı zamanda kullanılmasını sağladık. Bütün SMA hastalarına bu ilaç veriliyor. İskandinav ülkelerinde bu ilaç sadece seçilmiş hastalara verilirken Türkiye'de tüm SMA hastalarına veriliyor. Tip 2 ve 3 hastalarında da aynı hızla davranıldı ve yurtdışıyla birlikte ilacın erken dönemde kullanılması konusunda hareket edildi. Dünyada 9 bin SMA hastası bu ilacı kullanırken bunun yaklaşık 1300'ünü Türkiye'deki hastalar oluşturuyor.