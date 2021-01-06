07 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Bakan Koca'dan SMA kampanyası hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... Bakanı Fahrettin Koca, "Spinal Muskuler Atrofi () kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Bakan Koca'dan SMA kampanyası hakkında flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti:

Bakan Kocadan SMA kampanyası hakkında flaş açıklama BAKAN KOCA'DAN SMA KAMPANYASI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

"SMA kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."

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