SMA hastası çocukları için umutlarını gen tedavisine bağlayan aileler, ABD'de 2.4 milyon dolar (17 milyon 650 bin lira), Avrupa'da 2.1 milyon euro (19 milyon lira) olan dünyanın en pahalı tedavisine ulaşabilmek için birbiri ardına kampanyalar düzenliyor. Kiminin kampanyası ünlüler ve iş insanları tarafından büyük destek görüyor, kiminin ise elini tutan yok. Kimi aileler ise yardım kampanyalarını 'go fund me' (internet üzerinden bağış toplama sitesi) yönetimiyle yurt dışı kaynaklı yürütüyor.