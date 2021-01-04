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Cem Yılmaz SMA hastalarıyla ilgi kirli propagandanın maşası oldu! Yalanları bitmedi

hastalarını kullanan , kirli propagandanın maşası oldu. 2 ay önce attığı tweetle SMA hastalarının tedavisinin devlet tarafından ödendiğini duyuran Yılmaz, muhaliflerle ortak hareket ederek kampanya sahtekarlığına destek verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Cem Yılmaz SMA hastalarıyla ilgi kirli propagandanın maşası oldu! Yalanları bitmedi

Cem Yılmaz aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastalarının tedavisinin devlet tarafından ödendiğini açıklamıştı. Ve bunu 2 ay önce paylaşmasına rağmen bugün yeniden siyasi istismar yolunu tercih etti.

Ekrem İmamoğlu'nun gerçeklikten uzak PR açıklamasına katılan Yılmaz, 2 ay önce paylaştığı tweetle kendisini yalanladı.

Devlet ise bu kirli propagandaya karşı ani bir refleks göstererek tüm kurumlarıyla SMA hastalarının tedavilerine yapılan dev yardımları açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan flaş açıklama: SMAlı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya alet olmayın! SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: SMA'LI EVLATLARIMIZ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KİRLİ KAMPANYAYA ALET OLMAYIN!

MİZAH YAPMAYA ÇALIŞTI

Cem Yılmaz'ın ekim ayında mevcut durum hakkında bilgisinin olduğu halde şuan yalan bilgi vermesi dikkat çekti. Foyası ortaya çıkınca pişkinliğe vuran Yılmaz'ın karakteri bir kez daha tescil edildi.

SMA hastalarına devlet yardım etmiyor algısı oluşturmak için bir anda terör destekçisinden milliyetçi görünene kadar birbirine benzemeyen siyasilerin bir anda sosyal medya üzerinden aynı söylemi dillendirmesi halkın büyük tepkisini topladı.

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