Artvin'deki Deriner Barajı'nın suları çekildi! Köy ortaya çıktı





'SUYU İDARELİ KULLANMALIYIZ'

Kuraklığa karşı alınması gereken önlemleri sıralayan ve özellikle su tasarrufu noktasında vatandaşlara görevler düştüğünü kaydeden Tüfekçioğlu, "İç Anadolu'da kuraklık daha da hat safhada. Orada yüzde 60'a yakın bir yaşlardan azalma var. Eğer kışın ve ilkbaharda yeterli yağış gelmezse ülkemiz çok ciddi bir kulaklık sorunu ile karşı karşıya. Tabii bunun için neler yapmamız gerekiyor; vatandaş, millet ve ülke olarak yapmamız gereken işler var. Öncelikle damla sulama yöntemini muhakkak bir şekilde tercih etmemiz gerekiyor. Salma sulama ile çok ciddi anlamda su israfı oluyor. Bunun için bir an önce damla sulamayı yaygınlaştırmamız ve teşvik etmemiz gerekiyor. Evlerde de su tasarrufu yapmalıyız. Bunlar önemli; yani alabileceğimiz bütün önlemleri almamız gerekiyor. Ülkemiz su zengini bir ülke değil. Bu nedenle suyu çok iyi ve idareli olarak kullanmamız, vatandaş olarak önemli görevlerimizden bir tanesi olarak düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.