BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu