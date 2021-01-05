İstanbul barajlarından yaşanan tehlikeyi en net gösteren fotoğraf! 4 yıl arayla çekildi

Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman, bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak gözüküyor. Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu sistemler peş peşe geleceği için, önümüzdeki hafta kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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