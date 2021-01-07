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Çorum'da büyü vahşeti! 4 patisi kesilmiş kedi bulundu

'da 4 patisi kesilmiş kedi bulundu. Patileri kesilmiş kedilerin bulunması üzerine bir kez daha satanizm iddiası gündeme geldi. 21 Aralık öncesinde  'te çok sayıda kedi kaybolmuştu. Kedilerin kaybolması üzerine ilçe sakinleri bu kedilerin satanistler tarafından büyü yapmak için kaçırıldığını belirtmişti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Çorum'da büyü vahşeti! 4 patisi kesilmiş kedi bulundu

'da patileri kesilmiş halde ölü kedi bulundu. Polis, kedinin patilerini kesen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



27'nci Sokak'ta sabah sporu yapan , otların arasında 4 patisi kesilmiş ölü bir kedi fark etti. Önsöz kedinin fotoğraflarını soysal medyada paylaştı.

Tepki çeken görüntüler üzerine polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Kedinin patilerini kim ya da kimlerin kestiği araştırılıyor.



Kediyi fark eden Muzaffer Önsöz, "Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu? Çok üzgünüm. Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulur" dedi.

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