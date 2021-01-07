08 Ocak 2021, Cuma
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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

'de, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından 'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

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Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can salı ile seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 13 sığınmacı kendi imkanlarıyla Güneş Adası'na çıktı.

Sığınmacılar, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

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