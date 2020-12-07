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Diyarbakır'da büyü vahşeti: Patileri kesilen kedi kurtarılamadı

’da patileri kesik halde bulunup veterinere götürülen kedi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Diyarbakır'da büyü vahşeti: Patileri kesilen kedi kurtarılamadı

'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede bir kedi, patileri kesik halde bulundu.

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Hayvanseverler tarafından alınıp veterinere götürülen kedi, burada tedavi altına alındı.

Patileri bağlanarak tedavisine başlanan kedi, veteriner hekim tarafından uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kedilerin patilerinin büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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